/691557/أحمد-موسى-لو-وصل-الإرهابي-حازم-أبو-إسماعيل-للحكم-لأصبحت-مصر-بحر-دماء

قال الإعلامي أحمد موسى، انه يجب الحذر من جماعات الاخوان ومن خطورة هؤلاء الارهابيين مشيرا في حديثه انه لا يمكن اعطاء هؤلاء الفئة اي من الامان .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كان مخطط لهدم مصر، حيث ان هذه الجماعة الارهابية لا تريد الخير لللبلد على الاطلاق وكانم هدفهم تدمير الدولة.

أحمد موسى: لو وصل الإرهابي حازم أبو اسماعيل للحكم لأصبحت مصر بحر دماء

ووصف الاعلامي احمد موسى حازم صلاح أبو إسماعيل بالتكفيري والارهابي الكبير، والذي كان يعمل على تفكيك الدولة واجهزتها.. ولكن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة على حفظ أمن وأمان الوطن وسط تخطيط الإخوان الإرهابية.

أحمد موسى: وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد

وقال أن حازم صلاح أبو إسماعيل لو كان وصل لرئاسة مصر لأصبحت بحر من الدماءـ لانه وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد.