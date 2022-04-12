/691557/أحمد-موسى-لو-وصل-الإرهابي-حازم-أبو-إسماعيل-للحكم-لأصبحت-مصر-بحر-دماء
قال الإعلامي أحمد موسى، انه يجب الحذر من جماعات الاخوان ومن خطورة هؤلاء الارهابيين مشيرا في حديثه انه لا يمكن اعطاء هؤلاء الفئة اي من الامان .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كان مخطط لهدم مصر، حيث ان هذه الجماعة الارهابية لا تريد الخير لللبلد على الاطلاق وكانم هدفهم تدمير الدولة.
أحمد موسى: لو وصل الإرهابي حازم أبو اسماعيل للحكم لأصبحت مصر بحر دماء
ووصف الاعلامي احمد موسى حازم صلاح أبو إسماعيل بالتكفيري والارهابي الكبير، والذي كان يعمل على تفكيك الدولة واجهزتها.. ولكن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة على حفظ أمن وأمان الوطن وسط تخطيط الإخوان الإرهابية.
أحمد موسى: وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد
وقال أن حازم صلاح أبو إسماعيل لو كان وصل لرئاسة مصر لأصبحت بحر من الدماءـ لانه وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد موسى: لو وصل الإرهابي حازم أبو إسماعيل للحكم لأصبحت مصر بحر دماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.