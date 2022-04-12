/691554/مسلسل-العائدون-الحلقة-10-أمينة-خليل-ومحمد-ممدوح-ينجحان-في-تجنيد-محمد-عادل

مسلسل العائدون الحلقة 10 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت بمحاولة تجنيد علاء -محمد عادل- بقيادة محمد ممدوح الذي أوهمه أنه خارج مصر ومتورط في قضايا أمنية بسبب عمله في قناة إخوانية تسئ لمصر.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10.

الضغط على محمد عادل لتجنيده

حاول محمد ممدوح الضغط على محمد عادل بأنهم سيسلمونه إلى الأجهزة الأمنية في مصر بعد تورطه في اشتراك إرهابي دولي وأن من سلمه جمال مدير القناة الذي يعمل فيها.

صارحه ممدوح بأنه يريد منه الحصول على معلومات عن القناة الذي يعمل بها وفي حالة رفضه سيعيده إلى مصر فلم يتردد علاء بالرفص وطلب منه البدء في إجراءات رجوعه لمصر.

أمينة خليل تستخدم استراتيجيتها العاطفية لإقناع محمد عادل بالعمل لصالح الدولة

طلبت نادين -أمينة خليل- من عمر -أمير كرارة- أن يعطيها فرصة لإقناع علاء بالعمل كجاسوس لصالح الدولة، وبالفعل دخلت عليه واستخدمت استراتيجية عاطفية للتأثير عليه وإقناعه، فنصحته بألا يكون أناني وينظر إلى حال أهله والبلد ووافق بالفعل.

حلل محمد ممدوح شخصية علاء بعد اكتشافه حقيقة القناة التي يعمل بها وهي واحد من اثنان أما سيكون بطل وطني أو ارهابي متطرف.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

تأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون عبر شاشة DMC يوميًا في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الأخرى في الساعة الخامسة إلا خمس مساءً

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".