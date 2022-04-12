/691547/غير-متوقعة-هاني-مهنا-يكشف-أسباب-انفصاله-عن-سميرة-سعيد-تفاصيل

كان الموسيقار هاني مهنا الضيف رقم 10 في برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب الذي يذاع عبر شاشة قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات هاني مهنا بشأن زواجه من سميرة سعيد وذلك خلال السطور القادمة

زواج هاني مهنا وسميرة سعيد

وتطرق الحديث حول علاقته بالفنانة سميرة سعيد وعن فترة زواجه منها، فقال: سميرة سعيد جميلة ووشنا حلو على بعض وكنت بتتدخل في كل حاجة حتى اللبس بس كانت بتسمع كل ده، وكنا اصدقاء قبل الجواز بنحكي كل حاجة لبعض وكنا حصالة لبعض وبعد ما انفصلت قولتلها استني سنة وبعدين اتجوزنا وقعدنا 8 سنين ومحصلش نصيب بعد كدة.

وعن تصريح سميرة سعيد السابق بأن سبب انفصالها عن هاني مهنا بـ “مفيش تفاهم بينا ولا عدت بشعر بالامان او الاستقرار معه”، كان رده: احنا اختلفنا عشان الخلفة وانا كنت صادق وقولتلها سميرة انا عندي ولد وبنت وقالتلي مش محتاجة ولاد وده دليل، لكن بعد 7 سنين والدتها قالتلها لو حصلك حاجة مين هيورثك ولما قالتلي صعبت عليا وقولت ليه احرمها من الخلفة وسافرنا باريس 2003 كانت حرب العراق بنشوفها في التلفزيون وعملنا عملية انانبيب ومحصلش نصيب، وبعد الانفصال جبت هنادي وهي جابت شادي.

أما عن رده بشأن تصريح سابق لها بأن هاني مهنا كان لا يغير عليها، قال: كنت بهتم بيها وبغير عليها، وهي قالت اني حبيت اسحب الجنسية منها بس ده محصلش، ولما اتفقنا على الانفصال كان عندنا حفلات في امريكا وقالتلي ننفصل بعد حفلات شهر 4 وصعب عليا عشان القرار في ايد الراجل وقبل السفر بـ 10 أيام كانت بتلعب تنس وكلمتها قولتلها لازم نبعت فاكس وكنت محضر مأذون ببدلة وصحبي اللي شهد على عقد جوازنا في المغرب وابن عمي وحضرنا ورقة الطلاق وقولتلها انا اللي اقرر الطلاق مش انتي.

وتابع: ووقعت عشان كانت مفاجأة بالنسبالها، بس مش هي اللي تقرر عشان قسيمة الجواز مش معاها.

هاني مهنا وسميرة سعيد

وحينما سألته راغدة شلهوب، عن ما التي كانت تفضله سميرة سعيد فيه، قال:الذكاء، وعن ما كان يفضاه فيها، قال: الذكاء والفن والبساطة ومعندهاش الكلفة كنا نبقى نازلين تلبس أي حاجة مثلًا ومتقعدش قدام المرايا كتير.

واختتمت الحلقة برسالة وجهها هاني مهنا شاكرًا الله عز وجل، حيث قال: ربنا اداني حاجات انا محلمتش بيها واكتر من حلمي ودعوتي ليه، ويارب مهما عملت ارجو قبول استغفاري انا شاعر ان علاقتي بيك جميلة ومتينة.