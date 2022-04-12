/691545/هاني-مهنا-عمرو-دياب-مش-مطرب-قوي-ومفيد-فوزي-بيعمل-سيناريوهات-مش-حقيقية

حل الموسيقار هاني مهنا ضيف الحلقة العاشرة من برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر شاشة قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الموسيقار هاني مهنا في برنامج سابع سما عن بعض نجوم الفن والإعلام

رأي هاني مهنا في نجوم الفن

وتطرق البرنامج إلى فقة سابع سما وسابع أرض والتي يتم فيها عرض صورة لكل فنان ويختار الضيف أن يطلع سابع سما أم يسقط لسابع أرض مع إعطاء رأيه في فنه وتصرفاته، ولكن تحدث مهنا بشكل عام عن تصريحات النقابة ضد أغاني المهرجانات، وقال: أنا مش ضدها كله، الحاجات المبتزلة بس واللي اتكسف اسمعها قدام ابني، في اصوات مش وحشة وافكار مش وحشة لكن الحاجات الكويسة قليلة والحاجات الوحشة كتيرة.

وجاءت أول صورة للإعلامي مفيد فوزي، فقال مهنا عنه: حبيبي وساعات بيعمل سيناريوهات مش حقيقية ومزعلتش منه غير لما قال عبد الحليم اتجوز سعاد حسني، عشان ده محصلش هو يتأكد زي ماهو عايز لكن مش حقيقي.

وعن صورة حمو بيكا، قال: دمه خفيف وبيبي فيس انما مش مغني ولا مؤدي ولا مطرب هو “مونولجست”.

وعن صورة ويجز، قال: ويجز كغنا لا، لكن يلبس براحته.

وعن صورة أحمد خالد صالح، قال: ابني اللي مخلفتوش وزاد حبي ليه بعد وفاة والدته.

أما عن صورة الكينج محمد منير، قال: فوق حبيبي وعشرة عمري بتابعه وبسأل عليه، لكن مسألش عليا وكنت اتوقع منه اكتر.

وعن صورة عمرو دياب، قال: مهوش المطرب القوي اللي يرتجل وهو واقف او يقفل قفله يخلي الناس تقول الله، لكن ذكي وامكانياته الذهنية وصحته لا يقل عن عبد الحليم، مش بياخد كاس ولا بيشرب سجاير راجل رياضي، وعمرو عنده مؤسسة داخلية هو وتامر حسني.

وعن شيرين عبد الوهاب قال: صوت محصلش واحساس محصلش بس معندناش الذكاء اللي بيدير الفنان، بتدخل جمهورها وده غلط.

كما قال عن حميد الشاعري: بحسه ابن اخويا انا بحبه وهو بيحبني، فنان جميل والمصرية بتشع منه مع أنه مش مصري.

وقال عن عمرو مصطفى: المتحدث الرسمي باسم الشباب بيقدم الجديد واعماله بتوصل بسرعة وبتعيش.

هاني مهنا وبرنامج عرفتهم عن قرب

كما تحدث الموسيقار هاني مهنا عن فكرته بعمل سلسلة من الفيديوهات يتحدث في كل فيديو عن معلومات لا يعرفها أحد عن فنان ما، وعندما سألته راغدة شلهوب عن إعطاء معلومة لا يعرفها أحد عن فنانة، فوقع اختيار مهنا على الفنانة تحية كاريوكا، وقال: الست دي كنت بقولها ماما تحية وعرفتها وانا في 2 ثانوي

وتابع قئلًا: محدش يعرف عنها الجرأة والخوف والحب الحقيقي اللي مش متلوث.