/691541/هاني-مهنا-يكشف-تفاصيل-صادمة-عن-فترة-سجنه--وهذه-نصائح-حبيب-العدل-له

حل الموسيقار الشهير هاني مهنا ضيف حلقة اليوم من برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر شاشة قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الموسيقار هاني مهنا في برنامج سابع سما وذلك خلال السطور القادمة

أزمة سجن هاني مهنا

تحدث الموسيقار هاني مهنا عن فترة سجنه بالتفاصيل لأول مرة وقال: الأزمات في حياته، قال مفيش حلاوة من غير نار ولا يمكن تشعري بالعسل الا لما تدوق المر.

وتابع حديثه عن تفاصيل الحكم عليه بالسجن، قائلًا: انا اتظلمت فيها، وانا مخدتش قرض من البنك ولا حاجة خالص انا لا عمري في حياتي احب اتعامل مع البنوك إطلاقًا، أنا مأجرله مكان يعني عندي 2 استوديو فخدت الاستوديو لما وقف الشغل في الاستوديوهات وكل موسيقي نفذ في بيته ستوديو واشتغل فبدأت من هنا وانا عندي 3 مهندسين مصاريف كتير فقولت خلاص هأجر الاستوديو ده وأجرته بسعر اقل من ناس تانية يدفعولي اكتر يعني البنوك التانية كانت هتدفع اكتر.

وتابع قائلًا: وكان في البنك ده ميزة وحيدة انه بيديكي 9 سنين بالتقسيط المريح بس بيخصملك الفوائد، ويديك الفلوس كلها، والبنك بعد ما عدلت وصلحت وكسرت حيطان طلع فاروق العوضي رئيس البنك المركزي قال لا لازم كل بنك خاص يدفع 20 مليون ضمان لمودعي الحسابات “ضمان” وبعدين البنك اتباع لـ سان باولو الإيطالي وجه حظي بعد 6 سنين ونص قالولي احنا عايزين فلوسنا خد المكان، قولتله انت لو أجرت عربية من واحد وحطيتها تحت البيت عندك شهرين تلاتة هتقوله خدها انا مركبتهاش خدها وهات الفلوس؟ قالي لا بس احنا دلوقتي عندنا الجهاز المركزي والرقابة الإدارية هيقولولنا انتوا دفعتوا الفلوس لهاني مهنا استفدتوا بيها ايه؟ قولتلهم مش ذنبي انتوا مفتحتوش فرع مش ذنبي.

وأردف مستكملًا كلامه: حصل خلاف علاقة إيجارية ورفعوا قضية من أول جلسة والجلسة اترفضت ولفوا عملوا حركة وجابوا شهود مع ان كان في فيهم ناس في صالحي، انا مأجر بـ 32 ألف في الشهر وقدام مني في نفس الشارع ناس مأجرة بـ 60ى ألف دخلنا في القصة والقاضي حكم بالورق 5 سنين وادفع الفلوس وقدهم غرامة يعني 6 مليون، مكنتش مصدق ودخلوني القفص واتحكم عليا 5 سنين مع الشغل والموظف بتاع البنك اتحكم عليه بـ 10 سنين مع الشغل.

هاني مهنا وأول ليلة في السجن

كما تحدث عن تفاصيل أول ليلة له في السجن، فقال: أول ليلة في السجن كنت رايح ببدلة عشان ارجع اسكندرية تاني وغيرت هدومي لبست افارول الحبس مكتوب عليه نزيل من ورا ومش مصدق انا فين وبقرا قرآن بدموع وهصحى من الحلم ده امتى، طلعت الساعة 7 الصبح من الزنزانة فوجئت بواحد قالي انا حسن ابن اللواء اتاري جوز اخته ضربه بالبونية عمله عاهه وخد 3 سنين وشوية لقيت جمال وعلاء جايين وشوية ولاقيت حبيب العدل جاي وقعدنا.

وأستكمل كلامه، قائلًا: وبعتلي فريد الديب شنطة عشان اغير هدومي وقعدت 6 شهور ودفعت 3 مليون و200 ألف وجزء من الغرامة بس استرديته تاني اللي هما 354 الف استردتهم تاني

نصائح حبيب العدل لـ هاني مهنا

كما قال هاني مهنا: المدة دي كانت وهم وربنا خفف عليا واستفدت من ده، كنت كل يوم بقرا قرآن وبصلي الفرض بفرضه وبلعب رياضة، اللواء حبيبي العدل قالي التجربة دي هتفيدك بحاجة ان هيبقى في فرز عندك مين اللي انت فاهم انه صحابك ومين اللي مش صاحبك وبقى صاحبك وده اللي حصل.