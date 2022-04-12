مجلس الدولة بالقليوبية يهنئ القضاة والقاضيات الجدد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته، اليوم الاثنين، خلال حفل إفطار وتكريم القضاة والقاضيات الجدد الحاصلين على درجة الدكتوراه، وأسر القضاة المتوفين.

ودعا المستشار مدحت لاشين بالرحمة لرمزى قضاة مجلس الدولة المتوفيين، وهما القاضيان المستشار خيرى السيد بركات والمستشار محمد رزق مقلد، اللذان تم منح أسرتيهما تكريما خاصا خلال الاحتفال، تقديرا لجهودهما فى خدمة الهيئة القضائية ومسيرة خدماتها المشرف فى محافل مجلس الدولة، وتسلمت أسرتا القاضيين التكريم.

وأعلن لاشين أن النادى قرر رصد منحة زواج للعضو بقيمة 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة تسلم لأسرة العضو فى حالة الوفاة.

حضر الحفل المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاه مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار إسلام أبو العلا نائب رئيس مجلس الدولة أمين الصندوق، والمستشار محمد غانم نائب رئيس مجلس الدولة السكرتير العام لنادى قضاة القليوبية، والمستشارون خيرى الحارثى وأحمد أبو العلا وأحمد عبد السلام ومصطفى بدر ومحمد نصر وعمرو عابد ومجدى عزازى وسالم عروة وأحمد عبد الحميد ومحمد عبد المنعم أعضاء مجلس النادى.

كما حضر مجموعة من قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، على رأسهم المستشار صلاح عز الرجال والمستشار محمد عبد العليم والمستشار يحى الحوفى والمستشار على خميس سلطان والمستشار رضوان سعيد والمستشار عاطف عبد السلام والمستشار محمود عيسى والمستشار إيدون إدوارد والمستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب والمستشار مراد المليجى والمستشار سليمان منصور والمستشار نور إبراهيم والمستشار محمد وحيد ومدير النادى الأستاذ خالد عفيفى، ومجموعة من شباب القضاة.

وتم تكريم القضاة الجدد وهم: عبد الرحمن شهاب، وصيام محمد إبراهيم أبو العلا، وإسلام صبحى ناصر محمد، ومحمد رجب إبراهيم، ومحمد السيد حسن غالى، وأحمد مختار إبراهيم، ومحمد طارق محمد عبد الجليل، وأحمد همام رجب إبراهيم يتسلم عنه شقيقه، وكريم سلامة على أحمد عفيفى، وأحمد سليمان أحمد سليمان، ومحمد سعد محمود إسماعيل، وعلاء عبد الخالق السيد محمد، ومحمود رمضان عشماوى، وأحمد السيد سعيد، وإسلام صبحى عبد الظاهر محمد، وأحمد عصام أنيس مصطفى، وعبد الرحمن أشرف سعيد، وياسين عماد عز الدين، ومحمد كمال موسى، وحسن حافظ مليجى، ومحمد على محمد على، وأحمد سمير مصلحى، وأحمد مسعد محمد، ومصطفى أنور لطفى.

كما تم تكريم القاضيتين: وفاء محمود عبد الرؤوف، وياسمين زغلول.

وتم تكريم أسر المتوفيين: المستشار خيرى بركات، والمستشار محمد رزق مقلد.

وكذلك تم تكريم الحاصلين على الدكتوراه وهم: المستشار هشام عزب، والمستشار محمد صلاح أبو رجب، والمستشار ربيع محمود محمد، والمستشار ياسر محمود محمد الصغير، والمستشار إسلام محمد إبراهيم أبو العلا، والمستشار محمد حماد عليوة، بالإضافة إلى الشيخ محمد السيد الحرثى، والشيخ نبيل عبد الرحمن.