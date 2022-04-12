متحدث الصحة يكشف أبرز المعلومات عن المؤتلف xe

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جدة - نرمين السيد - وأوضح أن أعراض المؤتلف xe هى نفسها الأعراض المعروفة للإصابة بأوميكرون، وشدة المؤتلف xe أقل بكثير من متحور دلتا، ونسبة انتشاره أعلى بنسبة 10% من BA2.
أشار إلى أنه لا يوجد دليل على أنه سيؤدى إلى زيادة نسبة دخول المستشفيات والعناية المركزة.
ولفت إلى أنه حتى السبت الماضى معدلات الإصابة المجتمعية قلت بشكل كبير، ومعدلات دخول المستشفيات ونسب الإشغال قلت بشكل ملحوظ جدا، كما أن معدلات التلقيح ارتفعت وتجاوزت 53% من الفئات المستهدفة، وتم تسجيل أقل معدل وفيات منذ بدء الجائحة.
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