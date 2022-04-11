/691553/توفيق-عبد-الحميد-يكشف-حقيقة-وجود-علاقة-لـ-ريهام-حجاج--بقرار-اعتزاله-التمثيل

حسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد الجدل حول وجود علاقة للفنانة ريهام حجاج بإعلانه اعتزال التمثيل نهائيًا، خاصة أن آخر أعماله هو مسلسل يوتيرن بطولتها المطلقة.

دوت الخليج يرصد علاقة الفنانة ريهام حجاج باعتزال الفنان توفيق عبد الحميد التمثيل.

توفيق عبد الحميد ينفي علاقة ريهام حجاج باعتزاله التمثيل

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل

وأعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

توفيق عبد الحميد بمسلسل يوتيرن

يُعرض حاليًا للفنان توفيق عبد الحميد مسلسل «يوتيرن» والذي تدور أحداثه حول يارا الكردى ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها يوسف، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة.

مسلسل يوتيرن يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.