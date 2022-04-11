توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا بعد مشاركته في مسلسل يوتيرن

/691539/توفيق-عبد-الحميد-يعلن-اعتزاله-التمثيل-نهائيا-بعد-مشاركته-في-مسلسل-يوتيرن

انتشرت الأيام الماضية بعض الأزمات التي واجهت مسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج، أبرزهم التي حدثت مع نور الكاديكي التي حذفت لها الشركة المنتجة مشاهدها من المسلسل بناءً على طلب ريهام حجاج، واستمرارًا للعنة يوتيرن أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن بعد انتهاء تصوير المسلسل اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزال الفن وذلك خلال السطور القادم.

نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشور، والذي كان محتواه: أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا.

وبعد ذلك بدقائق أوضح سبب الاعتزال، قائلًا: قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي هذا الخبر كما خمنوا أن السبب يكمن في ريهام حجاج، ولكن حاولت ريهام إخماد الجدل المثار عن طريق توجيه كلمة للفنان توفيق عبد الحميد، وقالت: ربنا يديك الصحة والعافية وتنور الشاشة دايما.

أزمة نور الكاديكي ومسلسل يوتيرن

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الفنانة نور الكاديكي إحدى صناع عمل مسلسل يوتيرن خلال الأيام السابقة بأن الشركة المنتجة للمسلسل، رفضت إعطاءها تصريح العمل الخاص بها كما أخبروها أنه تم حذف كل المشاهد الخاصة بها من المسلسل.

وصرحت نور أن ذلك جاء بسبب طلب ريهام حجاج بطلة المسلسل، وقد طالبت نقابة المهن التمثيلية بالتدخل لرفع الظلم عنها.

كما نفت ما تردد حول كونها ليست عضو بنقابة المهن التمثيلية ولديها ما يثبت ذلك من مستندات وكارنيه النقابة، وأكدت انها تواصلت مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وارسلت له ما يثبت انها عضو نقابي.

وأكدت نور ان لديها تأشيرة عمل ومقيمة في مصر منذ عام 2010 ولديها إقامة دائمة ووالدتها مصرية الجنسية، وشاركت بالكثير من الأعمال الفنية وكانت ادوار بارزة.

وكانت قد صرحت نور سابقًا أن بطلة مسلسل “يوتيرن” ريهام حجاج تواصلت معها عقب علمها بالأخبار المتداولة بتصريحاتها حول اعتراضها على حذف اسمها من تتر المسلسل، ووعدتها بوضع اسمها في تتر المسلسل بشرط ان تنشر اعتذار عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لمدة 10 ساعات، ولكنها طلبت منها حذفه بسبب التعليقات التي اساءت لها واتهمتها باجبار نور على الإعتذار وبالفعل حذفته، ومع ذلك لم تلتزم ريهام بوعدها ولم تضع اسمها في تتر المسلسل، مشيرة إلى إنها تم التلاعب بها من قبل بطلة المسلسل وكان وعدها بوضع اسمها في تتر المسلسل زائف، ومن ثم حذفت بوست الإعتذار لأنها لم تف بوعدها.