/691538/مصطفى-درويش-اتفرجت-على-شرين-رضا-وانا-عندي-عشر-سنوات-ورديت-عليها-بعد-انتقادها

كشف الفنان مصطفى درويش، سر الانتقادات التي وجهت اليه بسبب شرين رضا ، منوها انه علم ىانها منه وقالت انه لا تعرفه ولاتعرف انه ممثل، وعلى الرغم من ذلك لم اقم بالرد على الاطلاق احتراما لها، حيث انها كبيرة في السن .. كانت بتفرج لها على فيديوهات مع عمرو دياب وانا عندي 10 سنوات”.

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وتابع خلال لقاءه ببرنامج العرافة المذاع على قناة المحور وتقديم العلامية بسمة وهبة، أنه على الرفم من هذه الجمل لم اقم بالرد ..ومعرفش إيه القصة، لأني مفهمتش إيه اللي حصل بسبب هذا الامر”.

مصطفى درويش: اتفرجت على شرين رضا وانا عندي عشر سنوات.. ورديت عليها بعد انتقادها

وتابع الفنان مصطفى درويش وإنها هاجمتني بسبب انسحابي من فيلم الملحد، وقالت انني ارغب في ركوب التريند فرديت وخلتها تركب معايا التريند.. يعني مركبتش لوحدي.

وعن أزمة تصريحاتي بسبب اني قلت عنها أنها كبيرة في السن ، فانا لم ارتكب خطأ على الاطلاق في هذه التصريحات لانه بالفعل الفرق في السن كبير بيننا .. ولكن هذا لا يمنع اننا اعرفها منذ زمن والناس تعشقها وتحبها جما”.

واستطرد الاعلامي مصطفى درويش:” شرين رضا انتقدتني وكان من الطبيعي ان ارد.. ولا هو فيه فئة من المجتمع تنتقد واحنا مانردس..”.