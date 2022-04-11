عاجل.. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز جميع أطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن وعدد من مسؤولى الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.

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