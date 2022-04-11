شمال سيناء تستعد لتسليم التجمعات التنموية الجديدة للمستحقين

جدة - نرمين السيد - تفقد السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء رئيس اللجنة المنوط بها استلام التجمعات التنموية أسامة الغندور التجمعات التنموية الجديدة فى "صدر الحيطان" و"النثيلة 1و2" بوسط سيناء؛ للوقوف على آخر الاستعدادات، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى وأعياد تحرير سيناء فى الخامس والعشرين من شهر أبريل الجارى.





وشملت الجولة التفقدية المنشآت بالتجمع بدءا من السوق والمسجد ومركز الشباب والرياضة والملعب الخماسى لكرة القدم وغيرها من المنشآت والمرافق الخدمية. يذكر أنه يوجد 11 تجمعا بشمال سيناء تم طرحها إلكترونيا للمواطنين بشمال سيناء وباقى المحافظات، بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الرى، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: (أراض زراعية مجهزة - ديوان - مسجد - مدرسة تعليم أساسى - ساحة رياضية - مرافق خدمية متنوعة - أنشطة ومشروعات إنتاجية).

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