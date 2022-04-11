/691549/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-10-تدخل-صارم-من-السيسي-لفض-حصار-مدينة-الإنتاج-الإعلامي

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 والتي حملت عنوان «الاستفتاء على الدستور» بدأت بلقاء جمع أحمد عز وميرنا نور الدين مع أكرم وزوجته بهيرة أصدقاء الأخير، واستكمل عز كذبته على حبيبته بأنه ضابط في الجواز وليس ضابط شرطة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10.

معاناة أحمد السقا بعد رحيل زوجته

تبادل مصطفى -أحمد السقا- الحديث مع أحد أصدقائه حول ابنه إبراهيم الذي تيتم مبكرًا بعد وفاة والدته فاطمة -هيدي كرم- وإقامته مع عمته.

انتقل المشهد التالي إلى منزل الشيخ عمر رفاعي سرور -أحمد الرافعي- مفتي جماعة أنصار بيت المقدس حيث طمئن رجاله بتوافر السلاح الذي يحتاجونه واقترح عليهم اسم جند الإسلام بدل من جند مصر.

الإخوان يسلكون طرق غير مشروعة للتأكيد على الدستور

خطب أحد الشيوخ في المصليين بضرورة تأيد الدستور وأن منن يعارضه تعد شهادته زور وهيحاسب عليها، ليعلق أمير المصري قائلًا: "الخناقة وصلت للجامع، هنعمل ايه بعد كده".

اقترح عمر رفاعي على الشيخ حازم التابعين للتيار السلفي أن يحاصروا بيت فرعون مقللين من ما يفعل مرسي.

مؤيدي مرسي يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي

أجري السيسي-ياسر جلال- مكالمة هاتفية مع محمد سري ليطلب منه الأمر بفض حصار مدينة الإنتاج الإعلامي قائلًا:"دول إعلاميين بلدنا مينفعش يتحاصروا ويتروعوا كدا، الحصار ده لازم يتفض وإلا هتعامل معهم بكل حسم".

تظاهر التابعين لجماعة الإخوان في الميادين يهتفون بتأيد الدستوري مهددًا أحدهم: لو متوافقش محدش يلوم إلا نفسه «تسجيل حقيقي».

الإخوان يخططون لإدخال السلاح إلى مصر تزامنًا مع الاستفتاء على الدستور

رصد رجال المخابرات العامة أن كونتينر السلاح الإخواني، الذي يخطط له الإرهابي «الغراب» سيدخل يوم الاستفتاء على الدستور، ضمانًا لانشغال قوات الأمن.

مجهودات مرشد الإخوان وخيرت الشاطر الغير شريفة للتأكيد على الدستور

اجتمع مرشد الإخوان مع خيرت الشاطر -خالد الصاوي- ليشددون على استمرار حصار مدينة الإنتاج وحشد رابعة للموافقة على الدستور.

بدأت عمليات جماعة الإخوان في إقناع الأهالي بالشوارع بتأيد الدستور ونزل للتصويت في المرحلة الأولى بالاستفتاء على الدستور عدد قليل من مختلف المحافظات.

قبض مصطفى على أحد الأعضاء الإرهابين وهو رزق، على الجانب الآخر أمر مرشد الإخوان بمد فترة التصويت للسابعة مساءً لكسب عدد من مؤيدين الدستور وانتهت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الاختيار بإعلان نتيجة الاستفتاء وهي تفوق عدد المؤيدين.