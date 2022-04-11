للتعزية.. البابا تواضروس يستقبل أرملة القمص أرسانيوس وأسرته

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعددا من أفراد عائلته.





قدم قداسته، لأرمة القمص ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان فى الحياة. ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس، عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا". حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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