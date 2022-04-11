/691546/رئيس-جامعة-بنى-سويف-يهنئ-الرئيس-عبدالفتاح-السيسى-بالذكرى-49-لانتصارات-العاشر-من-رمضان

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتى قدم فيها رجال القوات المسلحة ملحمة عسكرية ووطنية بشجاعة واقتدار وتضحية من أجل الحفاظ على الوطن، وتحرير الأرض.

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وقال رئيس جامعة بنى سويف فى تهنئته: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس جامعة بنى سويف وكافة منسوبيها أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى المجيدة المحفورة فى وجدان المصريين والتى تعد محل فخر واعتزاز، حيث أنها من أعظم الانتصارات الذى تلاحم فيه الشعب والجيش وحطم أسطورة الجيش الذى لايقهر، حتى تحقق النصر الذى يعد من العلامات المضيئة فى تاريخ الحروب والذى يدرس فى الكليات العسكرية على مستوى العالم.

رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بالذكرى 49 لانتصارات العاشر من رمضان

وتابع رئيس جامعة بنى سويف موجها التحية لأبطال أكتوبر المجيد من رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشهداء القوات المسلحة الأبرار الذين روت دمائهم الذكية أرض سيناء المباركة لتطرح لمصر العزة والفخر والنصر، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصر وقيادتها السياسية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، ومزيداً من الإنتاج والعمل، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ويجعلها وأهلها فى أمانه وضمانه.