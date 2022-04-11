/691542/مسلسل-المشوار-الحلقة-10-عودة-ابن-شقيقة-دينا-الشربيني-المختطف-وملاحقتها-من-قبل-أحمد-مجدي

مسلسل المشوار الحلقة 10 بدأت بإجراء ماهر -محمد رمضان- مكالمة هاتفية مع سعيد -محمود الليثي- واتفق معه على أن يتقابلا محذرًا إياه بإخفاء الأمر.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10.

بيومي فؤاد يأمر أحمد كمال بترك نجل سما إبراهيم

انفعلت عزة على شامل وأُثيرت غيرتها عليه بسبب ورد -دينا الشربيني- وحذرته ألا يقترب منها، على الجانب الآخر ذهب بيومي فؤاد إلى وجيه -أحمد كمال- في قسم الشرطة وحذره بأن يعيد قريب ورد المختطف من قبل رجاله وسرعان ما تحدث إلى طليقته كاميليا وأمرها باعادته.

محمد رمضان يطلب من محمود الليثي العثور على مشتري آثار

تقابل ماهر مع سعيد وكذب عليه بأنه لديه قطعة أثار واحدة وطلب منه أن يجد له مشتري، وعلى الصعيد الآخر عاد آدم المختطف لوالده سليمان ووالدته حياة -سما إبراهيم- واتجه إليهم المقدم أحمد مجدي ليسأل الأخيرة عن مكان شقيقتها ورد.

أحمد مجدي يعثر على رقم محمد رمضان ويقترب من عائلة دينا الشربيني

تحدث سليمان إلى ماهر وأخبره أن آدم عاد للمنزل واتضح أنهما متفقان على الكذب على الشرطة وطلب الأخير منه أن يتركه على الهاتف ويخرج للشرطة واكتشف أحمد مجدي الأمر فأخذ رقم الهاتف وحذرهم أنه لن يتركهم إذا اكتشف أنهم على تواصل.

أخبر ماهر زوجته ورد باختطاف آدم وعودته ووصول الشرطة إلى بيت شقيقتها حياة لتنتهي بذلك أحداث مسلسل المشوار الحلقة 10.

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".