/691540/مصطفي-النفيلي-لولا-تلاحم-الجيش-والشعب-لما-تحققت-ملحمة-النصر-في-العاشر-من-رمضان

تقدم النائب مصطفى النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قائلا إنها ستظل خالدة في نفوس المصريين جيلا بعد جيل، حيث سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء، الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة حتى عادت لأحضان الوطن.

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وقال النفيلي في بيان صحفي له اليوم، إن انتصارالعاشر من رمضان سيظل شاهدا على عبقرية الجندي المصري ورجولته وقوته وشرف الانتماء للوطن، والدفاع بأقصى الجهد عن سيادته وحقه وترابه وأرضه. والتصدي لأعتى الأسلحة والمعدات، مؤكدا أن حرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان 1973، حربا عظيمة بمعنى الكلمة ولها دلالات هائلة عند مئات الملايين من المصريين والعرب.

مصطفي النفيلي: لولا تلاحم الجيش والشعب لما تحققت ملحمة النصر في العاشر من رمضان

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الكثير من الدروس الهامة لنصر العاشر من رمضان، في مقدمتها تلاحم الجيش والشعب ولولا ذلك لما تحقق النصر، اضافة إلى الاعتزاز الوطني الكبير بالقوات المسلحة المصرية والتي تعتبر الدرع الواقي للوطن وسيادته.

وشدد النائب مصطفى النفيلي على أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان أظهرت مدى التضامن العربي مع مصر ومساندتها، منوها بأن التضامن العربي والوحدة هما درس الأجيال في السلم والحرب.

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وكان قد بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال رئيس الشيوخ، في نص برقيته:"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل

وأضاف عبدالرازق: إننا فى هذه المناسبة الغالية تمر علينا عاما بعد عام لتعطينا العبر والدروس فى أهمية التمسك بالوطن وبالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.