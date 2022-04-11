تعاون مطرانية طنطا وكلية الصيدلة فى مجال التغذية العلاجية لصالح مشروع الفلك

جدة - نرمين السيد - ووقع الطرفان بروتوكول تعاون بين مطرانية طنطا وكلية الصيدلة لدعم مشروع الفلك المتخصص فى التعامل مع حالات أبطال متلازمة داون وخاصة فى مجال التغذية العلاجية. يأتى توقيع هذا البروتوكول فى سياق تفعيل البروتوكول السابق توقيعه بين جامعة طنطا ومطرانية طنطا لدعم أواصر التعاون المجتمعى.

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