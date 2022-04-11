/691529/أجري-أقل-من-نجوميتي-وممكن-ألحن-لـ-محمد-رمضان-ملخص-تصريحات-أحمد-صلاح-حسني-في-حبر-سري

فجر الفنان أحمد صلاح حسني عدد من التصريحات الجريئة خلال حلوله ضيفًا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية القاهرة والناس.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفنان أحمد صلاح في برنامج حبر سري خلال السطور التالية:

تصريحات نارية للفنان أحمد صلاح حسني في برنامج حبر سري

• مكنتش بكتب اسمي على ألحاني عشان كنت بدي كل حاجة حقها في الوقت دا، وساعتها كنت لاعب كرة فمكنتش عايز ابقى صاحب بلايين كداب.

• أقرب مهنة لقلبي التمثيل.

• كابتن صالح مقاليش أنت هتفشل لما كنت هسافر المانيا، قالي أنت عندك اختيارين يا تقعد هنا وتلعب كأساسي جمب حسام حسن يا تسافر وهو قالي سافر لأن متأكد أن النادي الأهلي لما يطلبك هترجع ودا اللي حصل.

• رجوعي للنادي الأهلي بعد الاحتراف ضرني.

• المشاكل اللي حصلت في نسل الأغراب مخدتش من نجاح أمير كرارة.

• أمير كرارة ليه كريدت عند الجمهور تغفرله أي غلطة زي كريم عبد العزيز وأحمد عز.

• وائل كفوري وحسين الجسمي عايز ألحنلهم.

• لو اتعرض عليا دور أمير كرارة في الاختيار مش هعمله.

• لو هختار رئيس لنادي الزمالك مرتضى منصور لحد ما يبقى خلاص مش قادر.

• ممكن ألحن لمحمد رمضان.

• مزورتش طبيب نفسي عشان اتعالج لكن عشان دور كنت بعمله.

• إشاعة إصابة أمير كرارة بكورونا عملتلي بانيك وعرفت من استايلست كلمتني بتعيط فكلمته لقيته كويس.

• إبراهيم سعيد لو كان ركز شوية كان هيبقى محمد صلاح التاني.

• معتقدش أن ميدو قال على محمد صلاح أنه معندوش كاريزما.

• بيطلعوا أني عندي علاقات في الوسط ومرتبط عشان شكلي شقي شوية.

• أول مسلسل ليا كان مع يسرا ودي كانت فاتحة خير لدخول الفن.

• أمير كرارة رقم واحد في الدراما وحقق أكتر من أحمد السقا وكريم عبد العزيز.

• بحب ألحاني بصوت محمد حماقي.

• أول ما بسمع لحن رحيم بشم ريحة مصر وألحانه كان نفسي اعملها.

• نفسي أمثل كوميدي.

• مش شايف حد شبهي في اللعب.

• أكتر حد واجعني فراقه أمي وهو وجع مبيروحش وكل يوم بقول ولا يوم من أيامك يا أمي ولا لقمة زي لقمتك، أنا كنت عايش مع ملاك مش بني آدم.

• يوسف الشريف لو مبيسألمش بالايد على بنات فهو حر ما الكوفيد جه خلانا منسلمش على حد وتصريحاته عن اللمس ازاي تتفهم أنه بيقول الفن حرام وهو ممثل.

• مضيت للزمالك ومقدرتش اروح العب لأني أهلاوي.

• أجري في التمثيل أقل من نجوميتي وناقصني يبقى عندي رصيد فني.

• بعشق ويجز وسعيد بيه جدًا.