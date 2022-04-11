حسام موافي يوجه رسالة للمشككين في الإسراء والمعراج: ملكش دعوة بالغيبيات

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإسلام يحث على التدبر والتفكير، وهو أمر يعبر عن رحمة الدين.

وتابع موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «مرادفات التفكر والتدبر ذكرت ما يقرب من 300 مرة في القرآن، لأن الله يطلب مننا إعمال العقل»، مضيفا «إعمال العقل يدفعك إلى الإيمان التام بالغيبيات».

وأضاف موافي «العقل له حدود مثل كافة الأعضاء، ويجب أن تتعامل معه بأسلوب أيها العقل كف عند منتهاك»، معلقا «إعمال العقل مطلوب، لكن الغيبيات والإسراء والمعراج ملكش دعوة بيها».

وتابع موافي «العقل هو الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالي للإنسان، وفقا لبعض رجال الدين»، مردفا «كل إنسان سيحاسب على قدر فهمه وعقله»

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