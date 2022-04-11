تعليم بنى سويف: توفير أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المدارس الخاصة

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف محمد عبدالتواب، أهمية التعليم الخاص، والذى يعد أحد جناحى العملية التعليمية بجانب التعليم الحكومى، وأن الهدف واحد وهو الطالب، مشيرا إلى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية وتذليل العقبات التى تواجه المدارس الخاصة؛ للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها وانضباطها على مستوى المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات فى المديرية، مع مسئولى التعليم الخاص بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية، ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية والتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية، ومديرى المدارس الخاصة؛ لبحث سبل تطوير التعليم الخاص، والمعوقات التى تواجه المدارس الخاصة، وطرح آليات واستراتيجيات لحل مشكلاتها، لعدم تكرارها وتفاديها مع بداية العام الدراسى القادم. وناقش وكيل التعليم، مديرى المدارس حول مقترحات النهوض بالعملية التعليمية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة، موجها بتفعيل القرار الوزارى رقم 420 والخاص بلجنة التعليم الخاص بالإدارات التعليمية ومراعاة التسلسل الوظيفى خلال عرض أى موضوع يخص المدارس. وأشار إلى أن المديرية حريصة على توفير تدريب جيد لجميع المعلمين والمعلمات فى المدارس الخاصة على منظومة التعليم الجديدة والمنصات التعليمية.

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