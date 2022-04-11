حياة كريمة.. بائع سميط: ربنا مش بينسى حد بس الإنسان يسعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عم وجدى: "فى الشغلانة دى بقالى 20 سنة، وبسرح كل يوم من الساعة 8 الصبح لغاية 8 أو 9 بليل، وبيطلعلى من 120 إلى 130 جنيها، والحمد لله مستورة، وأهم حاجة ربنا يدينا الصحة".

وأوضح أنه حرم من التعليم ولذلك لن يحرم أولاده من التعليم، ليقوم أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة بشراء جميع البضاعة الموجودة مع بائع السميط.

وبعد مرور 30 دقيقة يلتقى، بائع السميط بطفل يبيع مناديل ويعطيه سميط وجبنة، وبعدها تفاجئ حياة كريمة عم وجدى بإهدائه ميدالية أبطال حياة كريمة.

وبعد سؤاله عما يحتاجه، قال: "فى ناس محتاجة أكثر منى، ربنا يخلى الشغلانة، الحمد لله مستورة، أهم حاجة الستر، الرزق فى إيد ربنا، ربنا مش بينسى حد بس الإنسان يسعى".

لتهدى حياة كريمة، لعم وجدى، مبلغا ماليا لتأمين شراء بضاعة ومن أجل تعليم أولاده.