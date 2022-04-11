مدبولى: جار الاستعداد فى كل الملفات لعقد مؤتمر المناخ فى موعده بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع فعليا وعبر تقنية "الفيديوكونفرانس": الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أنه يتابع بشكل دورى الموقف التنفيذى لترتيبات استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدا أن كافة الترتيبات والتحضيرات تسير وفقا لما هو مخطط لها، ويتم الاستعداد فى كل الملفات، وأن الموتمر سوف يعقد بشرم الشيخ فى موعده المقرر فى نوفمبر القادم.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية موقف المشاورات السياسية، والمباحثات الموسعة مع الفرق التفاوضية بشأن مخرجات المؤتمر، وكذا المشاورات المقبلة مع الدول الأفريقية، والتنسيقات الجارية بشأن مشاركة رؤساء الدول والحكومات، والترتيبات اللوجستية ذات الصلة.

من جانب آخر، استعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذى للشق السياسى والفنى، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة كل المبادرات مع الوزارات المعنية، بما فى ذلك موقف مبادرات "النقل المستدام"، و"الشفافية فى التمويل"، و"تطوير التخطيط الأخضر"، و"مبادرة الحد من الانبعاثات EMGF"، و"رخاء الإنسانية"، و"التغذية"، و"حياة كريمة للجميع"، ومبادرة الانتقال للطاقة والمناخ فى إفريقيا، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مبادرات المخلفات، والمياه، والزراعة، والتمويل، والانتقال العادل للطاقة، والمدن المستدامة، والمساواة بين الجنسين.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف التنفيذى للشق اللوجيستى والتنظيمى، ومحاور العمل التى تم الاتفاق عليها مع سكرتارية الاتفاقية فيما يخص الإقامة، والطيران، والاتصالات والإعلام، والجوانب الصحية، والخدمات اللوجيستية التكنولوجية، والمرافق والوسائل السمعية والبصرية، وفريق الدعم المحلى والمتطوعين.

وتناولت وزيرة البيئة موقف جهود استدامة مدينة شرم الشيخ، حيث أشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية الخاصة لتحويل 8 فنادق للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأ فندقان بالفعل بالعمل بالطاقة الشمسية، كما تم تلقى طلبات مماثلة من 20 فندقا إضافيا للعمل بالطاقة الشمسية.

من ناحيته، استعرض وزير المالية أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بما فى ذلك استراتيجية الرعاية للمؤتمر وأهدافها، ومعايير اختيار الشركات الراعية، والمساهمات المالية المتوقعة، والمزايا المقدمة لكل مستوى من مستويات الرعاية، والخطوات الواجب اتباعها لإبرام مذكرات التفاهم للرعاية.

واستعرض وزير النقل الموقف التنفيذى لخطة نقل الوفود بالمؤتمر بوسائل النقل الأخضر المستدام، مشيرا إلى أنه جار استلام 20 أتوبيس غـــــــاز طبيعى، وأنه تم التعاقد على شراء 70 أتوبيس كهرباء، وكذا تم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وتم إعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (300) حافلة، كما أنه تم التعاقد على توريد المنظومات الذكية لعدد 100 حافلة وجار التعاقد على باقى الكمية.

وأضاف الوزير أنه تم البدء فى تنفيذ الجراج ومحطات الشحن، وجــار تصميم الهوية البصرية للأتوبيسات بواسطة محافظة جنوب سيناء، وتم التنسيق مع المصنعين لتنفيذها.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف التعاون الجارى مع بعض الشركات العالمية المستثمرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصندوق مصر السيادى، كما تطرق لموقف مذكرات التعاون المزمع توقيعها على هامش المؤتمر.

من جانبهم استعرض وزراء: الكهرباء، والسياحة، والتخطيط، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والاتصالات،

كل فيما يخصه، بشأن أعمال التنسيق الجارية الخاصة باستضافة المؤتمر، فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المطلوبة لتأهيل مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وفى ذات السياق، عرض محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، بما فى ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائى بها.