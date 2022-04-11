حياة كريمة تسدد ديون الأسر غير القادرة لدى إحدى الصيدليات بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصطفى، أن مبادرة حياة كريمة، ستدفع ديون الأسر غير القادرة، ليتم الاتصال بأحد الأشخاص غير القادرين وإبلاغه بسداد ما عليه من ديون للصيدلية.
كما أهدى أيمن مصطفى، صاحب الصيدلية ميدالية أبطال حياة كريمة، وأعطاه مبلغ ديون الـ40 أسرة.
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