/691537/ديارنا-للتنمية-تهدي-70-طن-مواد-غذائية-لأهالي-حلايب-وشلاتين

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي قافلة مؤسسة ديارنا للتنمية، ضمن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي حلايب وشلاتين، والتي تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 6 ابريل وحتى 9 ابريل 2022، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

دوت الخليج

أوضح أحمد حمزة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ديارنا للتنمية، أن قافلة المساعدات الغذائية لمدينتي حلايب وشلاتين تحتوي على 70 طن من المواد الغذائية، مقسمة على 3500 كرتونة مواد غذائية.

«ديارنا للتنمية» تهدي 70 طن مواد غذائية لأهالي حلايب وشلاتين

وأضاف حمزة، أن القافلة تهدف إلي توفير عدد من الاحتياجات اللازمة للأهالي ومنها الأغذية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال عمل حصر للمستحقين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور السيد السعداوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن قافلة مؤسسة ديارنا للتنمية تعد من أكبر القوافل الغذائية التي وصلت الي حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، موضحاً أنه تم توزيع 1700 كرتونة في مدينة شلاتين و 1500كرتونة في مدينة حلايب، تشمل كلا منهم على «ارز، مكرونة، بقوليات، سكر، شاي، سمنة وزيت، وخضار مجفف وبلح» .