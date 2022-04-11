/691535/طاقة-الشيوخ-تناقش-تحركات-الحكومة-لمواجهة-ظاهرة-تغير-المناخ-صور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد ،اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي وخمس وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

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