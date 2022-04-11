"مستقبل وطن" يواصل أنشطته الخدمية المكثفة في المحافظات.. صور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الاثنين.

دوت الخليج

مواصل الأنشطة الخدمية المكثفة في المحافظات « حزب مستقبل وطن »

وجاءت فعاليات الحزب كالآتى:

في محافظة بورسعيد،أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن انطلاق المسابقة الدينية، وتستمر المسابقة لمدة 10 أيام كل يوم سؤال وسيتم ارسال الرابط يومياً والإجابة عليه بعد التسجيل، لافتا سيتم تحديد 3 جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، على أن تكون جميعها مادية فيحصل الأول على 1000 جنيه، والثاني والثالث كل جائزة 500 جنيه، ويتم تسليم الجوائز خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم بعد انتهاء المسابقة.

وفي محافظة كفر الشيخ،زار وفد من أمانة الحزب بالمحافظة، دار الوفاء للمسنين بالمدينة، وتم تقديم الهدايا لهم وفي ختام الزيارة تناول وفد الأمانة الإفطار معهم وسط حالة من الفرح والبهجة، التي عمت الجميع خلال هذه الزيارة، وقدم وفد من قيادات وشباب الحزب العديد من الهدايا للآباء والأمهات وثلاجة ( ديب فريزر) لحفظ المأكولات وسخان كهربائى، بالإضافة إلى احتياجات ومستلزمات الدار فى شهر رمضان المعظم.

وفي محافظة الجيزة، شهد مركز البدرشين افتتاح المعرض الـ49 للأسرة المصرية، بقرية أبو رجوان، ويتضمن كافة أنواع السلع المنزلية والاساسية بتخفيضات تتراوح فيما بين 20 و30%، وسط إقبال كثيف من الأهالي، كما افتتحت أمانة المعرض الـ50 في منشاة القناطر، لتوفير احتياجات ومستلزمات المصري، ومن جانبه، واصلت أمانة مركز الوراق توزيع الوجبات الإفطار علي الصائمين، حيث تم تجهيز 150 وجبة وتم توزيعهم علي الأسر الأكثر احتياجاً، كما أطلقت مركز الطالبية مبادرة إفطار صائم وطرق الأبواب بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتجهيز عدد كبير من الوجبات الساخنة وتوزيعها على اهالينا المستحقين للدعم والمساعدة مشاركةً من الحزب لغير القادرين.

وفي محافظة الوادي الجديد،وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، 2000 كرتونة مواد غذائية على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بمركز الداخلة وقراه من خلال فرق شباب الحزب التطوعي، ومن المقرر تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط بمركز الداخلة، مع إقامة مائدة إفطار للصائمين من أبناء المركز وقراه ومن عابري السبيل وتوزيع وجبات إفطار ساخنة على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا، مع مضاعفة أعداد الوجبات خلال الفترة الحالية، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز الداخلة، وجبات الإفطار علي الصائمين في قرية " المعصرة" التابعة لمركز الداخلة، مع مضاعفة أعداد الوجبات خلال الفترة الحالية، مع إقامة مائدة إفطار للصائمين من أبناء المركز وقراه.

وفي محافظة المنوفية،وزعت أمانة مركز الباجور، الوجبات الإفطار على الصائمين في الطرق العامة والمارة، قبل دقائق من آذان المغرب، وسط قبل شباب الأمانة، حيث وزعوا المياه والعصير والتمور وقت الافطار علي مرتادي الطريق الإقليمي المار بالباجور، ومن جانبه، قامت أمانة شباب مدينة منوف، اليوم بتوزيع كراتين مساعدات مواد الغذائية العينية علي المواطنين وأهالينا لمعاونة أهالينا في مواجهة صعوبات الحياة، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مركز اشمون، إطلاق معارضه "أهلا رمضان"، لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والملابس والمفروشات وكل احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة وذلك في قرية دروة، وشمل المعرض على: مفروشات وتجهيز العرائس وملابس وأطفال وأحذية وسلع غذائية ولحوم ومجمدات، وتم تقديم خصم 50% للعروسة اليتيمة، وقد شهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.

وفي محافظة الفيوم،واصلت أمانة مركز سنورس، توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية الجافة وذلك على المستحقين من اهالينا من المركز، والتوزيع جاء وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا والأولي بالرعاية.

وفي محافظة جنوب سيناء،وزعت أمانة مدينة شرم الشيخ، عددا من كراتين مساعدات المواد الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً في وادي مندر، وذلك تحت أشرف أمانة المرأة بالمدينة، كما واصلت أمانة المدينة توزيع المواد الغذائية على مناطق السوق والهضبة وأعلنت أمانة تنظيم المدينة عن استمرار التوزيع حتى انتهاء شهر رمضان المبارك كباقي مدن المحافظة.

وفي محافظة أسوان،انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بمركز ادفو، حيث بدأت المباراة الافتتاحية بين فريقي مدينة الرديسية ومدينة ادفو وانتهت بفوز فريق مدينة ادفو بخمسة أهداف لاء شئ على فريق مدينة الرديسية، وفى نهاية مباراة الافتتاح قدم الجوائز، كأسا لأفضل لاعب في المباراة وحصل عليها اللاعب علاء مبارك لاعب فريق ادفو.

وفي محافظة دمياط،أعلنت أمانتي بندر ومركز دمياط، عن انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم تحت إشراف من لجنة مديرية الأوقاف بالمحافظة، وشهدت فعاليات المسابقة إقبال كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية.

وفي محافظة الغربية،أعدت أمانة الحزب بالمحافظة، كشف عن حصاد خدمات الحزب المقدمة في الربع الأول من عام 2022، حيث تم تنظيم 4 قوافل طبية كشفت على 15470 حالة، وإقامة 15 معرضاً "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمكافحة غلاء الأسعار ويستهدف 320 ألف مواطن، وتدشين 3 مبادرات قانونية وتوعوية لاستهداف 2150 مواطن، والمشاركة في 15 فعالية لاستهداف 14 ألف مواطن، وتشكيل 22 حملة لتعقيم وتطهير المساجد والأماكن العامة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.