/691531/انهيار-وبكاء-رد-فعل-أحمد-فتحي-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حل اليوم الفنان الكوميدي أحمد فتحي كعاشر ضحية من ضحايا برنامج المقالب رامز موفي ستار، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل أحمد فتحي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

أحمد فتحي ورامز جلال

انهار الفنان أحمد فتحي بعد اكتشاف المقلب وبكى قائلًا: “الطم على وشي خلاص يا رامز”.

برنامج المقالب رامز موفي ستار

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

آخر أعمال أحمد فتحي

ومن الجدير بالذكر، أن أعرب الفنان الكوميدي أحمد فتحي خلال الشهور الماضية، عن سعادته الكبيرة بإنتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، وذلك بعد إطلاق الجزئين الأول والثاني، والذي حققا نجاحًا كبيرا، وأصبح متداول بكثرة في الشارع المصري.

ونوه أحمد فتحي يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الماضي، خلال تصريحات صحفية لموعد طرح العمل، فقال: “أنا أتمني أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا، مثل ما حققوا فى الأجزاء الماضية”.

وتدور أحداث “اللعبة 3”، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.