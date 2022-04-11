/691528/أحمد-صلاح-حسني-يصدم-جمهوره-لو-اتعرض-عليا-دور-أمير-كرارة-في-نسل-الأغراب-معملوش

كشف الفنان المصري أحمد صلاح حسني عن موقفه من إمكانية تجسيد شخصية النجم أمير كرارة «غفران الغريب» في مسلسل نسل الأغراب الذي عُرض في الماراثون الرمضاني المنصرم 2021.

دوت الخليج يرصد موقف الفنان أحمد صلاح حسني من دور أمير كرارة في مسلسل نسل الأغراب.

أحمد صلاح حسني يرفض تجسيد شخصية غفران الغريب

أكد حسني أنه لن يجسد شخصية كشخصية غفران الغريب قائلًا: "لو كان اتعرض عليا دور أمير كرارة في نسل الأغراب مكنتش هعمله".

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» تدور أحداثه حول الصراع بين «عساف» و«غفران»، بعد خروج الأول من السجن، بعدما قضى داخله 20 عاما بعد ليلة دامية راح ضحيتها نصف عائلتي «عساف» و«غفران»، وأصبح الأخير هو الرجل الأقوى داخل بلدته خاصة بعد ما تزوج من «جليلة» زوجة «عساف»، وربى نجله «حمزة».

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، بالإضافة إلى محمد جمعة، محمد مهران ومنة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد صلاح حسني مقدم برنامج راجل و2 ستات

على الصعيد الآخر، يقدم الفنان أحمد صلاح حسني برنامج راجل و2 ستات والذي يتناول فى فقراته المختلفة، وجبة دسمة من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضًا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج.

البرنامج يطرح أيضًا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

معلومات حول أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني ممثل وموسيقار ولاعب كرة قدم مصري معروف، لعب كرة القدم ضمن صفوف النادي الأهلي منذ أن كان صغيرًا فشابًا، ثم ترك صفوف النادي الأهلي من أجل الاحتراف في الأندية العالمية، فيما يأتي أهم المعلومات الخاصة به.

بدأ العمل على خوض تجربة جديدة في مجال الفن والتمثيل، وخلال السنوات الخمس التي تلت اعتزاله الكرة لجأ أحمد صلاح إلى دراسة التمثيل وعمل على أخذ الكثير من الدورات والورش ليتعلم فن التمثيل، ساعده في ذلك العلاقات الاجتماعية التي تربطه بالوسط الفني في مصر، ومنهم الشاعر أمير طعيمة الذي كان قد عرّفه على كبار المطربين والمغنين، وهو الأمر الذي كان وراء اتهامه باستخدام الواسطة للدخول إلى عالم الفن، ولكنه رد عليهم أن جودة الأعمال والألحان التي قدمها هي التي كانت وراء نجاحه، وكان في هذه الأثناء قد بدأ التلحين لنجوم الغناء العربي مثل عمرو دياب ومحمد حماقي.