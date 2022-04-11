/691509/الأداء-الباهت-انتقادات-متواصلة-من-الجمهور-ضد-مسلسل-ريهام-حجاج

تتواصل أسئلة المشاهدين والمتابعين للدراما الرمضانية، عن سر الإصرار وسبب التصميم على وجود الفنانة "ريهام حجاج" في خريطة الدراما الرمضانية، وإسناد البطولة المطلقة لها في عمل رمضاني تلو الأخر بشكل موسمي، دون أن يكون هناك أي مردود مناسب من النجاح وتحقيق الانتشار والجماهيرية.

يرصد دوت الخليج حالة الاستياء التي تزيد لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس قطاع عريض من متابعي الدراما الرمضانية، وتأكيدهم على أن مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج لم ينجح حتى الآن في ترك أي بصمة أو يستحوذ على نسب النجاح والمشاهدة.

مبالغات بلا مقومات

يتسم الأداء التمثيلي للكثير من مشاهد الفنانة ريهام حجاج في مسلسلها للعام 2022 "يوتيرن" بالمبالغة الشديدة وغير المفهومة، فلا ترابط في الأحداث ولا أداء تمثيلي متمكن ولا تشويق أو أحداثا تدفع المشاهد على استكمال المشاهدة، وإنما يكفي متابعة لدقائق معدودة لتمتلئ أذنك بصراخ غير مفهوم ونبرات صوت في منتهى العنف تسربت إلى باقي أفراد العمل.

أجمع العديد من النقاد والمتخصصين في الشأن الفني وحتى الجمهور العادي، على أن "بطل العمل" يجب أن يكون لها مقومات تمكنه من أن يتصدر واجهة مسلسل رمضاني يذاع على العديد من القنوات التليفزيونية، وأن تكون موهبته وإمكاناته وقدراته التمثيلية خالية من "المبالغة والأفورة"، وأن يتمكن من حسن التقمص والتعبير والاندماج في الشخصية، ألا يكون أداءه باهتا ومتكررا في كل مره، وهي السلبيات التي تتسم بها على الدوام الأداء التمثيلي للفنانة ريهام حجاج.

إخفاقات متكررة

لايخلو موسم رمضاني منذ سنوات طويلة من مسلسل ضخم في إنتاجه للفنانة ريهام حجاج، ورغم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها أي عمل من أجل النجاح وتحقيق ذيوع الشهرة والانتشار، إلا أنه في كل مرة يكون مصير أي عمل درامي يحمل إسم "ريهام حجاج"، الانتهاء إلى "إخفاق" يتكرر عام تلو الآخر.

لم تحقق ريهام حجاج حتى الآن المراد الفني لها، رغم تكرار تجاربها في المواسم الرمضانية، وضع أمني، وكارمن، لما كنا صغيرين، وكل ما نفترق، الأمر الذي يدفع الجمهور إلى التساؤل باستمرار عن سر تكرار تلك التجارب الفنية رغم خلوها من أية مقومات تكفل نجاح الأعمال تحديدا في المواسم الرمضانية.

سيل المشكلات

لاتتوقف الفنانة ريهام حجاج عن الدخول في مشكلات وأزمات سواء داخل أو خارج الوسط الفني، ومنها التراشقات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأزمتها الشهيرة مع الفنانة أيتن عامر، ومؤخرا التفرغ لمهاجمة الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها المعترضين على مسلسلها بـ"القبيضة وأصحاب الحملات المزيفة" ممن يريدون مهاجمة نجاح مسلسلها "يوتيرن"، وذلك بحسب ما ورد منها على صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"