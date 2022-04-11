الرعاية الصحية تعلن ختام المرحلة الأولى من حملة كن بطلا وحارب الأمراض

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "كن بطلا وحارب الأمراض"، والتى تأتى فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة إينى الإيطالية وشركائها فى المشروع، وذلك فى مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، والتى تناولت التوعية بسبل الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسى، حيث بدأت الحملة فعالياتها التوعوية بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "كن بطلا وحارب الأمراض"، والتى تأتى فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة إينى الإيطالية وشركائها فى المشروع، وذلك فى مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، والتى تناولت التوعية بسبل الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسى، حيث بدأت الحملة فعالياتها التوعوية بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، استهدفت الحملة 50 مدرسة، بمنطقة جنوب بورسعيد، ومنطقة بحر البقر التعليمية، إضافة إلى الأطفال المترددين على مركز طب أسرة الحى الإماراتى، ومركز شباب الحى الإماراتى، من نفس الفئة العمرية، بإجمالى 8800 طفل من طلاب المرحلة الابتدائية، غطتهم الحملة خلال المرحلة الأولى.

وتابع البيان، تهدف حملة "كن بطلا وحارب الأمراض" إلى رفع الوعى بين طلبة المدارس الابتدائية والأطفال فى هذه الفئة العمرية عن سبل الوقاية من الأمراض المعدية وعلى رأسهم كوفيد 19، وذلك من خلال الاستعانة بشخصيات كارتونية لتوعية الأطفال بأنماط الحياة الصحية السليمة للوقاية من الإصابة من الأمراض بطرق جذابة ومبتكرة.

وأضاف البيان، تم الاستعانة خلال الحملة بعدد من الشخصيات الكارتونية المحببة لدى الأطفال، على أن يتم استغلال هذه الشخصيات فى أنشطة تفاعلية وفيديوهات تشرح الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية بشكل مبسط للأطفال، فيما تم إعداد كتيبات تلوين بهذه الشخصيات لتشجيع الأطفال على اتباع نمط حياة صحى وسلوكيات سليمة من شأنها تعليم الأطفال سبل وقايتهم من الأمراض، كما تم تدريب معلمى المدارس على طرق توعية أطفال المدارس بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

واستكمل البيان، ارتكزت محاور الحملة التوعوية على عدة موضوعات شملت طرق الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسى، سواء فى المدرسة أو المنزل أو أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء السفر أو أثناء التسوق أو بداخل دور العبادة، وكذلك التوعية بأهمية تناول الطعام الصحى المفيد، علاوة على أهمية النظافة الشخصية فى تجنب الإصابة بأي من الأمراض المعدية.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أن حملة "كن بطلا وحارب الأمراض"، تستهدف 25 ألف طالب من طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية، كما تهدف إلى تدريب مقدمى الخدمة الصحية، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بمحافظة بورسعيد على الأساليب التوعوية للأطفال بالطرق الحديثة والمبتكرة، وذلك من خلال منصات تفاعلية، بما يسمح بالاستفادة من تبادل الخبرات الإيطالية فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية هيئة الرعاية الصحية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الشق الوقائى بالتوازى من الاهتمام بالجانب العلاجى، من خلال برامج التوعية المجتمعية لتعليم النشء، ورفع الوعى الصحى للأطفال من خلال تثقيفهم بأنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء فى المدارس كأولوية أولى، لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد.