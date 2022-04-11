رامز جلال ساخرًا من أحمد فتحي: «نقيب الجزارين ولابس شنطة فلاحين»

/691530/رامز-جلال-ساخرا-من-أحمد-فتحي-نقيب-الجزارين-ولابس-شنطة-فلاحين

حل اليوم الفنان الكوميدي أحمد فتحي كعاشر ضحية من ضحايا برنامج المقالب رامز موفي ستار، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من الكوميديان أحمد فتحي في برنامج المقالب رامز موفي ستار

رامز جلال يسخر من أحمد فتحي

سخر رامز جلال من أحمد فتحي قائلًا: لبس عره وشنطة فلاحين وكبير مبيضين النحاس حاكم جزيرة الفشة والممبار.

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 10

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

اخر أعمال أحمد فتحي

ومن الجدير بالذكر، أن أعرب الفنان الكوميدي أحمد فتحي خلال الشهور الماضية، عن سعادته الكبيرة بإنتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، وذلك بعد إطلاق الجزئين الأول والثاني، والذي حققا نجاحًا كبيرا، وأصبح متداول بكثرة في الشارع المصري.

ونوه أحمد فتحي يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الماضي، خلال تصريحات صحفية لموعد طرح العمل، فقال: “أنا أتمني أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا، مثل ما حققوا فى الأجزاء الماضية”.

وتدور أحداث “اللعبة 3”، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.