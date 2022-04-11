/691524/كوميديان-من-الدرجة-الأولى-تعرف-على-ضحية-برنامج-رامز-موفي-ستار-اليوم

يقع اليوم الأثنين الموافق عاشر أيام شهر رمضان الكريم، الفنان الكوميدي أحمد فتحي كعاشر ضحايا رامز جلال في برنامج «رامز موفى ستار» المقرر عرضه مباشرًة بعد أذان المغرب عبر شاشة قناة «Mbc مصر».

دوت الخليج يكشف لكم عن عاشر ضحايا برنامج رامز جلال للمقالب «رامز موڤي ستار»

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

ويبدأ ﻣﻘﻠب رامز جلال في رمضان 2022 ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 10

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

أحمد فتحي في مسلسل اللعبة

ومن الجدير بالذكر، أن أعرب الفنان الكوميدي أحمد فتحي خلال الشهور الماضية، عن سعادته الكبيرة بإنتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، وذلك بعد إطلاق الجزئين الأول والثاني، والذي حققا نجاحًا كبيرا، وأصبح متداول بكثرة في الشارع المصري.

ونوه أحمد فتحي يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الماضي، خلال تصريحات صحفية لموعد طرح العمل، فقال: “أنا أتمني أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا، مثل ما حققوا فى الأجزاء الماضية”.

وأكد فتحي أن العمل من المفترض أن يتم عرضه على أحد المنصات الشهيرة.