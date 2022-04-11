/691527/مفتي-الجمهورية-التوكل-لا-يتحقق-دون-الأخذ-بالأسباب-في-كل-الأحوال-حتى-مع-الاستطاعة-البسيطة

اكد فضيلةُ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على أن المسلم إذا أحسن الظن بالله، وبذل الجهد في تحصيل الأسباب، وأتْبع ذلك بحسن التوكل على الله والاستعانة به مع الصبر على البلاء؛ هيَّأ الله عزَّ وجلَّ له من الأسباب التي لا تخطر له على بال ما يكون مُعينًا له على تحقيق النصر والفوز، على الرغم من ضعفه وقلة مؤنته في الحياة.

دوت الخليج

مفتي الجمهورية: التوكل لا يتحقق دون الأخذ بالأسباب في كل الأحوال حتى مع الاستطاعة البسيطة

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" تقديم الاعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، مردفا ولقد أمر الله تعالى بأخذ الأسباب مع التوكل عليه، وهو ما يسمَّى التلازم بين التوكل والأخذ بالأسباب «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ»، فلا يتحقق التوكل دون الأخذ بالأسباب في كل الأحوال حتى مع الاستطاعة البسيطة.

كما أمر الله تعالى مريم رضي الله عنها: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: 25]، وهي امرأة في المخاض لا تقوى على أن تحرِّك شيئًا يسيرًا، لا أن تحرِّك جذع نخلة مثمرة؛ إلا أن الأمر جاءها بأخذ السبب بهزِّ جذع النخلة ليتصل بالمسبب فتحصل النتيجة بسقوط التمرات عليها، فالأسباب وحدها لا تعمل ولا تؤدي مرادها إلَّا بإذن الله تعالى وصدق التوكُّل عليه.

خيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء.

خيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء

ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أن الجيش المصري قد شهد له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم له بالخيرية؛ فالأحاديث التي تشهد بأنَّ هذا الجيش في خير وعافية إلى قيام الساعة هي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل كلَّ مَن انتسب إلى هذا الجيش، فخيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء.