/691525/مفتي-الجمهورية-خيرية-الجيش-المصري-لم-تأت-من-فراغ وإنما-نتيجة-إرادة-صادقة-لرجال-أوفياء

هنَّأ فضيلةُ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - السيدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسَ الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجالَ القوات المسلحة البواسل، والشعبَ المصريَّ بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

مفتي الجمهورية: خيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ.. وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" تقديم الاعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، منوها أن هذا الانتصار ليس ببعيد عن مشكاة النبوة فهو امتداد للغرس الذي غرسه الرسول في نفوسنا ووجداننا من إيمان وصبر وإتقان العمل واستعداد وأخذ بالأسباب، وهذه العوامل مشتركة بلا شكٍّ في انتصارات المسلمين على مرِّ التاريخ كانتصار بدر وانتصار العاشر من رمضان وغيرها من الانتصارات العظيمة.

مفتي الجمهورية: المسلم إذا أحسن الظن بالله يكون معينا على تحقيق النصر

وأكَّد فضيلة المفتي أن المسلم إذا أحسن الظن بالله، وبذل الجهد في تحصيل الأسباب، وأتْبع ذلك بحسن التوكل على الله والاستعانة به مع الصبر على البلاء؛ هيَّأ الله عزَّ وجلَّ له من الأسباب التي لا تخطر له على بال ما يكون مُعينًا له على تحقيق النصر والفوز، على الرغم من ضعفه وقلة مؤنته في الحياة.