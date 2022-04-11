كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء.
بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد
وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطع
وفيما يلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 العظمى والصغرى 14
- السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 18
- شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14
- جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غدا الثلاثاء 11 رمضان 2022.. لطيف على السواحل الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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