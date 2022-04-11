مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: مصر عبر التاريخ كانت تحرز الانتصار بالتلاحم...

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن مصر عبر التاريخ كانت تحرز الانتصار بالتلاحم والتضافر بين شرائح المجتمع ومن بينهم علماء الشريعة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في تصريحات لبرنامج يحب الجمال، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك معركتين في المنصورة المعركة الأولى 647 هجرى ، ومعركة حديثة ضمن فعاليات حرب أكتوبر كانت يوم 14 أكتوبر وعرفت بمعركة المنصورة الجوية وتعتبر من أطول المعارك الجوية، حيث شنت فيها إسرائيل هجوم بالطائرات لمحاولة تدمير قواعدنا العسكرية في الدلتا، ولكن تصدت القوات المصرية لهذا الهجوم الإسرائيلى .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه خلال معركة المنصور الأولى كان الشيخين عز الدين بن عبد السلام ، وأبو الحسن الشاذلى بجانب جملة من علماء الديار المصرية صفا واحدتا على قلب رجل واحد مع الجيش المصرى للتصدى لجيش الصلبيين فضمن أحد الحملات الصليبية التي حاولت احتلال مصر من خلال المنصورة بعد احتلال دمياط .