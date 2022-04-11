تحصين أكثر من 5.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 15 مارس 2022.





وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و742 ألفا و191 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليون و394 ألفا و773 رأس أبقار، 713 ألفا و869 رأس جاموس، 558 ألفا و609 رؤوس أغنام، 74 ألفا و940 رأس ماعز، حتى 10 إبريل الجارى.

وتحصين 2 مليون 576 ألفا و660 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، بينها مليون و264 ألفا و597 رأس أبقار، 701 ألف و101 رأس جاموس، 536 ألفا و516 رأس أغنام، 72 ألفا و16 رأس ماعز، 2430 رأس جمال، حتى 10 إبريل الجارى أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.