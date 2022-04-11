وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و742 ألفا و191 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليون و394 ألفا و773 رأس أبقار، 713 ألفا و869 رأس جاموس، 558 ألفا و609 رؤوس أغنام، 74 ألفا و940 رأس ماعز، حتى 10 إبريل الجارى.
وتحصين 2 مليون 576 ألفا و660 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، بينها مليون و264 ألفا و597 رأس أبقار، 701 ألف و101 رأس جاموس، 536 ألفا و516 رأس أغنام، 72 ألفا و16 رأس ماعز، 2430 رأس جمال، حتى 10 إبريل الجارى أيضا.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحصين أكثر من 5.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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