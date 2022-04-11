محافظ الغربية: ندعم كافة اللقاءات والندوات التوعوية بقيم الولاء والانتماء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته، مساء اليوم الاثنين، فى لقاء حوارى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بحضور فضيلة الشيخ عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، ووكلاء وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة ونخبة من شباب وأبناء المحافظة.

وهنأ المحافظ - حسب بيان - الحاضرين بهذه الذكرى العطرة وهى ذكرى الانتصار على العدو فى الشهر الفضيل، مؤكدا أن مصر تنعم بالسلام والأمان تحت قيادة عريقة محبة لوطنها تسعى لبنائه وتطويره فى ظل الجمهورية الجديدة التى تنعم بالاستقرار متميزة بذلك عن غيرها من الدول التى تعانى من الحروب والصراعات، كما وجه المحافظ التحية والتقدير لأسر الشهداء الحاضرين، مؤكدا عظيم تضحيات أولادهم فى سبيل توفير العيش الآمن وحرية البلاد وسلامة أراضيه.

من جانبه، تحدث الوردانى، عن ست قيم مستمدة من حرب أكتوبر العظيمة والخالدة وهى "قدسية الأرض، الشهود الحضارى، جندية المواطن، العيش المشترك، الإبداع والابتكار، اجتماع الإرادة والإدارة"، مشيرا إلى أن هذا البلد أنعم الله عليها على مر العصور، بالجمع بين شركاء الوطن المسلمين والمسيحيين، كما وهب أبناء الوطن الإبداع والابتكار، فالمصريين دائمى الإبداع والابتكار.