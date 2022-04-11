محافظ الشرقية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة لأهالى قرية بفاقوس

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بزيارة مفاجئة، اليوم الإثنين، لقرية سوادة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.





واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع القرية، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحى وبيئى للمواطنين، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام "الجليدر" وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

وتوجه المحافظ لأحد محال بيع الخضروات والفاكهة ومحل آخر لبيع اللحوم الحمراء الطازجة، للتأكد من جودتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاة فى الأسعار، مؤكداً ضرورة التصدى بكل حسم لجشع التجار ومحتكرى السلع والمواد الغذائية، واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

وانتقل محافظ الشرقية لقرية أكياد، لمتابعة سير انتظام العمل بمدارس القرية، حيث قام بزيارة لمدرسة السلام للتعليم الأساسى لمتابعة الامتحانات العملية للصفين الخامس والسادس الابتدائى، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام التلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وحرص المحافظ على تفقد شوارع القرية ليُصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة فاقوس محمد حجازى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والبدء فوراً فى تطهير المصرف المار بالقرية ورفع المخلفات والقمامة منه، لما تسببه من إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

واختتم جولته بتفقد معرض السلع الاستهلاكية بمدينة فاقوس، والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة لمكافحة الغلاء وجشع التجار، واطمأن المحافظ من المواطنين على توافر جميع السلع بالمعرض من (الأرز- المكرونة- السكر- الزيت- البقوليات- الخضروات- الفاكهة- العسل- العصائر- الياميش والبلح والتمور وكافة مستلزمات الشهر الكريم).

وأكد أن الهدف من إقامة المعارض ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشيرا إلى أنه سيواصل جولاته المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.