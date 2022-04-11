نائب محافظ قنا: المراكز التكنولوجية تعمل على محاربة الفساد وتحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - تفقد نائب محافظ قنا حازم عمر، اليوم الاثنين، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزى قفط وقوص، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





يأتى وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص. وأكد نائب محافظ قنا - خلال الجولة - على أهمية المراكز التكنولوجية فى محاربة الفساد وتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

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