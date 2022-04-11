محافظ الفيوم: الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع وتماسكه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى إن الأرقام الكبيرة التى تطالعنا بها إحصائيات الطلاق بما له من تبعات سلبية على الأسرة المصرية، تعبر عن خلل مجتمعى يحتاج إلى تدخل عاجل لإصلاحه، حفاظًا على الأسرة التى تمثل اللبنة الأولى فى بناء المجتمع، مؤكدًا أن النسيج القوى للأسرة يؤدى إلى نسيج قوى للمجتمع.





جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، فى فعاليات اللقاء الجماهيرى، الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لإطلاق حملة توعوية بمحافظة الفيوم تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية والنهوض بأوضاعها، من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وشدد المحافظ - حسب بيان - على أهمية العمل الجاد وتكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة، فى تنفيذ حملة تنمية الأسرة المصرية، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، والتصدى للتحديات التى تواجه الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن حل المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية لن يكون بسن القوانين فقط، وإنما بالتوعية المستنيرة ووصول صوت العقل والمنطق والدين إلى جميع أهالينا بمختلف المراكز والقرى، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للوصول إلى أهداف الحملة والحفاظ على كيان المجتمع.

وتابع أنه تم تنفيذ 46 ألف ندوة توعوية خلال الفترة من عام 2018 حتى بداية عام 2022، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن، كما تم خلال ذات الفترة تلقى 73 ألف مشكلة جميعها تتعلق بالخلافات الأسرية، ونجحت الوحدة فى إنهاء 68 ألف مشكلة منها حتى الآن بالصلح، انطلاقاً من إيمان الأزهر الشريف بأن أمن الأسرة يمثل أمناً للمجتمع، وأن تفكك الأسرة يجعل من الشباب والأطفال فريسة سهلة للأفكار المغلوطة والمتطرفة.

من جانبها، أوضحت مدير عام إدارة اللجان بالمجلس القومى للمرأة نهى موسى، أن هذا اللقاء الجماهيرى يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف ممثلاً فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، (لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية) بشأن استعادة المفاهيم الأسرية السليمة، ونشر الوعى الأسرى والمجتمعى، ومواجهة الظواهر السلبية، مشيرة إلى أنه عقب إطلاق رئيس الجمهورية لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بدأ المجلس القومى للمرأة فى العمل بعدد 6 محافظات، تلاها إطلاق الحملة بمحافظتى الفيوم والقليوبية.

وأضافت أن الحملة التوعوية تستهدف تسليط الضوء على تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات من الجهات الحكومية الشريكة، كما تشمل الحملة إقامة لقاءات توعوية بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع المتزوجين من جميع الفئات العمرية، حول أسس الحياة الأسرية السعيدة، وكذلك عقد لقاءات توعوية مصغرة مع طلاب المرحلة الجامعية والشباب المقبلين على الزواج، حول ضوابط الاختيار الصحيح لشريك الحياة.