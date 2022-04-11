محافظة الشرقية تبحث عددًا من طلبات الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - بحث سعد الفرماوى سكرتير عام محافظ الشرقية، مع بعض المواطنين من محدودى الدخل ومتحدى الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، عددًا من الطلبات وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عنهم.





وكلف "الفرماوى"، خلال اللقاء الذى عقد اليوم الاثنين، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية إلى 9 أسر من الأسر الأكثر احتياجًا والتى تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات. ووجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة، مكلفًا مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ9 مواطنين من الراغبين فى العمل والحصول على قوت يومهم، مؤكدًا عدم توافر أى فرص عمل بالقطاع الحكومى وأن فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة. من جهتهم، استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة.

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