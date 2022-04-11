الكشف على 1980 حالة فى قافلة طبية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، قافلة طبية، خلال يومى السبت والأحد الماضيين، بقرية "كوم أبوخلاد" مركز ناصر، حيث تم توقيع الكشف على 1980 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 45 تحليل دم، و43 تحليل طفيليات، و11 حالة أشعة، واستصدار 9 قرارات نفقة دولة، وتحويل 3 حالات للمستشفيات، لاستكمال العلاج، وفحص 54 حالة موجات فوق صوتية.





وبحسب تقرير تلقاه المحافظ الدكتورمحمد هانى غنيم، من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، تكونت القافلة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، صدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان). وتضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر، السمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية، ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 114 مواطنًا.

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