النائب عمرو درويش بمناقشات محلية النواب لأزمة المخلفات الصلبة والمواقف:«محتاجين الجهد يوصل للمواطن»..فيديو

/691519/النائب-عمرو-درويش-بمناقشات-محلية-النواب-لأزمة-المخلفات-الصلبة-والمواقفمحتاجين-الجهد-يوصل-للمواطنفيديو

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن أحد أهم الأمور التي نحتاج أن نلفت الأنظار إليها، ألا وهي التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتا أن المصلحة العليا للوطن تحتم علينا أن يكون هناك تواصل وتكامل بين المجالس النيابية والسلطة التنفيذية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

عمرو درويش بمناقشات محلية النواب لأزمة المخلفات الصلبة والمواقف:«محتاجين الجهد يوصل للمواطن»

وأكد درويش، علي وجود حالة من التواصل والتكامل والإلحاح بين السلطتين للعمل علي حل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، مضيفا: عندما ننتقد شئ يكون غيرة علي مصلحة الوطن والمواطن، فحن نحتاج إلي أن يستشعر المواطن بأن الدولة تخاف عليه.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالنواب: شرفت بوجودي ضمن هذه اللجنة، لأنها تسعي إلي وجود حلول واقعية وفعلية، معربا عن سعادته بوجود وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووجود الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مضيفا: من خلال تواجدهم نستطيع أن نناقش المشكلات ونضع الملاحظات ونعالج القصور.