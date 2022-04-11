/691518/زراعة-الشيوخ-تطالب-بإعادة-النظر-في-اشتراطات-تغطيات-الترع--وممثل-الرى-وجدنا-انتريه-في-غرفة-تفتيش

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ تطالب بإعادة النظر في اشتراطات تغطيات الترع

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف تغطيات الترع والمصارف في الحفاظ على الصحة العامة، منتقدا الرد على أغلب طلبات النواب بتعذر القيام بالتغطية وفقا للاشتراطات. وقال الجبلى، لابد أن يكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع. وأضاف، نحتاج إيضاح في تلك الضوابط والاشتراطات بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وأكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أهمية التغطيات في بعض الحالات، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك مرونة في الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتغطية وتنفيذها وفقا للظروف المحيطة وتساءل السباعى، عن مصير مشروعات التغطية التي تم تنفيذ جزء منها ولم يتم استكمالها، مشيرا الى أهمية الاستفادة منها باستكمالها.

وقال النائب عبده أبو عايشه، ان مشكلة عدم تغطية المصارف والترع أزمة حقيقية تؤرق كل القرى، مشيرا الى ان المواطنين في دائرته يعانون بسبب عدم استكمال مشروعات التغطية، لاسيما وان كل الترع داخل الكتل السكنية، ما يمثل خطورة شديدة.

وقال ممثل وزارة الرى، ان الوزارة قامت بعمل تغطيات عديدة من قبل، ولكن اكتشفنا تسبب التغطيات في مشكلات عديدة في غرف التفتيش وانسداد خطوط الصرف، مما أدى إلى وضع عدد من الاشتراطات لإجراء التغطيات، قائلا،: "طلعنا انتريه كامل من غرفة تفتيش وجذع شجرة، ما جعل الوزارة تضع معايير للتغطيات للحد من هذه المشكلات.

وأشار الى أن هناك بعض الاستثناءات في الاشتراطات، مثل القيام بتغطيات بجانب الطرق بغرض توسعة الطريق العام.

وعقب النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بإمكانية تنفيذ تغطيات بمواصفات سهلة الصيانة، وذلك لأهمية التغطيات في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفى نهاية الاجتماع، شدد النائب صالح الصالحى، مقدم الاقتراح، على أهمية إعادة النظر فى اشتراطات التغطية، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعد مصدر أذى للمواطنين.