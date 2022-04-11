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صور..اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ..ومصادر لـ دوت الخليج: وافقت على تقارير طلبات المناقشة العامة لإحالتها للحكومة

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/691516/صوراجتماع-اللجنة-العامة-لمجلس-الشيوخومصادر-لـ-تحيا-مصر-وافقت-على-تقارير-طلبات-المناقشة-العامة-لإحالتها-للحكومة

 عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ،  اليوم اجتماعا تضمن الموافقة على كل تقارير اللجان النوعية التى سيتم إحالتها للحكومة وخاصة تقارير طلبات المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة بمختلف المجالات مثل الوعى والتغير المناخى.

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وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

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مادة 28 تنص على أنه بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

صور..اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ..ومصادر لـ دوت الخليج: وافقت على تقارير طلبات المناقشة العامة لإحالتها للحكومة

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مادة 29 للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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