/691515/بالفيديو-خالد-الجندي-يلقن-ابن-الحوينى-درس-قاس-فى-الوطنية-لرفضه-الدعاء-لجيش-مصر

لقن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، درسا فى الوطنية إلى هيثم ابن الداعية السلفي أبو اسحاق الحوينى، وذلك لرفضه الدعاء للوطن والقوات المسلحة، ودعائه لجيش دولة أخرى، وذلك عبر تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دوت الخليج خالد الجندي يلقن ابن الحوينى درس قاس فى الوطنية لرفضه الدعاء لجيش مصر وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "دى حاجة مضحكة، احنا قولنا مرارا وتكرار للسلفيين سواء للحوينى أو مصطفى العدوى أو حسين يعقوب، ادعو لمصر ولجيشهم، ودى حالة خلل عندهم، كان ما يفعلون عارا، دلوقتى ابن الحوينى بيدعى للجيش بس لجيش باكستان، ايه الحنية دى اشمعنى يعنى، ايه منتهى الإخلاص والإنسانية، دى برضوا زى النصرة لليرة التركية، هؤلاء القوم ينخدع فيهم السذج والمساكين". للاطلاع على الفيديو

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