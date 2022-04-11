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شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة ..أبو هشيمة:استمعنا للجميع..دياب:الملاحظات تمحورت حول الإعلام الرياضى واللائحة التنفيذية «فيديو وصور»

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واصلت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى.

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وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة بأن اجتماع اليوم يأتى بعد عقد نحو 13 جلسة استماع مع جميع رموز العمل الرياضى فى مصر وذوى الصفة والمهتمين بالمنظومة الرياضية حتى تكون جميع الرؤى والأفكار بشأن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة أمام الجميع ومتوافق عليها دون أى إشكالية.

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن اللجنة قررت هذه المناقشات والاستماع لجميع وجهات النظر قبل مناقشتها للمواد حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة والحكومة لكل الأفكار والرؤى التى تدور بأذهان المهتمين بالمنظومة الرياضية مؤكدا على أنه بالمناقشة لكل مادة سيتم عرض ملاحظات كل فئة من الفئات التى حضرت خلال جلسات الاستماع وأبدت رؤيتها بشأن هذه المواد.

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النائب أحمد دياب: حرصنا على الاستماع للجميع بتعديلات قانون الرياضة..والملاحظات ضمت الإعلام الرياضى واللائحة التنفيذية

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أكد النائب أحمد دياب، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حرص  اللجنة طوال الفترة الماضية على الاستماع للجميع وذوى الصفة والاختصاص بشأن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، مؤكدًا على أن هذا النهج نتج عنه عدة ملاحظات على البنود المقدمة سيتم عرضها بالمناقشات الخاصة بالمواد .

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ولفت النائب أحمد دياب إلى أن ملاحظات جلسات الاستماع تمحورت حول 3نقاط  هى الإعلام الرياضى وضوابطه الجديدة بالتعديلات المطروحة، وأيضا الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمديرين التنفيذين وطريقة التعيين، بجانب اللائحة التنفيذية للقانون وضرورة أن يكون هناك ترجمة حقيقة لنصوص القانون وليس خروج عن النصوص.

 

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 شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة ..أبو هشيمة:استمعنا للجميع..دياب:الملاحظات تمحورت حول الإعلام الرياضى واللائحة التنفيذية «فيديو وصور»

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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