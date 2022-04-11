لرفع قيمة التسامح ونشر ثقافة السلام.. اختيار« الجروان» أول سفير عربي للتَّمَيُّز

/691512/لرفع-قيمة-التسامح-ونشر-ثقافة-السلام-اختيار-الجروان-أول-سفير-عربي-للتميز

اختارت جمعية التميز العالمية أحمد بن محمد الجروان، رئيسا المجلس العالمي للتسامح والسلام، وسفيراً للتميز ليكون أول شخصية عربية يتم اختيارها لهذا المنصب الدولي، وجاء تكريم الجروان نظرا لإنجازاته المتميزة في نشر التسامح والسلام وتأثيره الدولي كقائد ومحب للسلام.

دوت الخليج وتم منح الجروان لقب سفير التميز كونه قائد ملهم ومؤثر في بلده والعالم ككل، حيث يعمل يداً بيد مع مختلف الشركاء حول العالم بطريقة مبتكرة لدعم كل ما يساهم في بناء السلام والدعوة الى التسامح وتعزيز مبادئ الأخوة الانسانية. المجلس العالمي للتسامح والسلام من أجل رفع قيمة التسامح ونشر ثقافة السلام ويعمل الجروان عبر المجلس العالمي للتسامح والسلام من أجل رفع قيمة التسامح ونشر ثقافة السلام ومحاربة التمييز والعنصرية والتطرف الديني والعرقي والطائفي وتطوير أعراف القانون الدولي بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام.

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